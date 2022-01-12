Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Chelsea maçı şifresiz mi? - Haberler
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Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Chelsea maçı şifresiz mi?

Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tottenham - Chelsea maçı şifresiz mi?
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İngiltere Lig Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Tottenham - Chelsea takımları bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Tottenham - Chelsea maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

İngiltere Lig Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Tottenham - Chelsea karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Tottenham - Chelsea maçı şifresiz mi? Tottenham - Chelsea maçı hakemi kim? Tottenham - Chelsea maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Tottenham - Chelsea İngiltere Lig Kupası maçı, 12.01.2022 Çarşamba saat 22.45'te başlayacak.

Tottenham - Chelsea maçı beinSport'tan yayınlanacak

Tottenham - Chelsea maçını izlemek içi beinSport kullanıcısı olmalısınız.

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