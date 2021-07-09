Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla yaptığı anlaşma ortaya çıktı! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza kaptırdı
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Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla yaptığı anlaşma ortaya çıktı! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza kaptırdı

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Çiftlik Bank'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın uzun süre saklandığı Uruguay'da savcı ile denetimli serbestlik anlaşmasına vardığı ortaya çıktı. Uruguay basınında yer alan habere göre, Tosuncuk ülkede akladığı 8 milyon doları iade edebilmesi durumunda denetimli serbestlikten yararlanacaktı. Aydın, söz konusu anlaşma gereği lüks villasını ve Ferrari'sini ucuza kaptırdı.

El Observador gazetesi, Uruguay mahkemeleri nezdinde girişimde bulunan Türk hükümetinin, Mehmet Aydın'ın mallarına el konularak Türkiye'ye iadesini talep ettiğini yazdı. Gazeteye göre, Aydın, Ekonomik Suçlar Savcısı Enrique Rodriguez ile bir anlaşmaya vardı.

8 MİLYON DOLAR ŞARTI

Anlaşmaya göre bu ülkede akladığı 8 milyon doları iade edebilmesi durumunda denetimli serbestlikten yararlanacaktı. Paranın Aydın'ın mallarının satışından elde edilecek gelirle karşılanması planlandı.

VİLLA UCUZA GİTTİ

Uruguay basınına göre Mehmet Aydın'ın 1.5 milyon dolar değerindeki lüks villası bu anlaşma kapsamında 27 Mayıs'ta Montevideo'daki bir açık arttırmada satışa çıktı. Hürriyet'te yer alan habere göre; dört yatak odası, oyun odası, ısıtmalı havuz, sauna, jakuzi, şarap mahzeni ve özel iskelesi bulunan villa, 290 bin dolarlık açılış fiyatıyla satışa sunuldu. Teklif veren tek kişi, 291 bin dolarla yeni sahibi oldu.

FERRARİ DE SATILDI

Satıştan en az 600 bin dolar kazanç bekleyen yetkililer hayal kırıklığına uğradı. Mehmet Aydın bu ülkede villa dışında yarım milyon dolarlık bir Ferrari 458 Spider ve bir yat sahibiydi. Ferrari de mart ayında yapılan açık artırmada 271 bin dolara alıcı buldu. 390 bin dolar açılış fiyatıyla satışa çıkarılan 2010 model tekneye ise talip çıkmadı.

Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla yaptığı anlaşma ortaya çıktı! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza kaptırdı
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