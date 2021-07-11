Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'dan getirildikten sonra ifadesi alınarak tutuklandı. Aydın'ın adliyedeki ifadesi sırada avukatlarına 3 kez yemek sipariş ettirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ın 30 yaşındaki kurucusu Mehmet Aydın, geçtiğimiz çarşamba günü çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Kararının ardından Aydın, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

SIK SIK "ACIKTIM" DEMİŞ

Sabah'ın haberine göre; Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın adliyedeki işlemleri sırasında avukatlarından sıkça "Acıktım" diyerek yemek talep ettiği öğrenildi.

3 KEZ İSTEDİ

Adli işlemlerinin yaklaşık 13 saat boyunca sürdüğü belirlenen Aydın'ın adliyede kaldığı süre boyunca yaklaşık 3 kez yemek siparişi verdiği öğrenildi.

POŞET POŞET YEMEK TAŞINDI

Avukatları ise Aydın'a, gün boyu ellerinde poşetlerle yiyecek ve içecek taşıdı.

Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Burak Özçivit Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Salih Uçan Sergen Yalçın Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tosuncuk'un ifadesi alınırken istekleri bitmedi, avukatları poşet poşet taşıdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 18:28:07. #1.14#

title