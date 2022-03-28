Üsküdar'da rampa çıktığı sırada geri kayarak düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı
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Üsküdar'da, yokuştan çıkmaya çalışırken geri kayan bir otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, yokuştan çıkmaya çalışırken geri kayan bir otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Selami Ali Mahallesi Güner Sokak'ta seyir halindeki Mehmet Aydın idaresindeki 34 BR 7509 plakalı otomobil, rampa çıktığı sırada geriye doğru kaydı. Otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten bir apartmanın yanındaki boşluğa düştü.
Sürücü Mehmet Aydın, kazadan yara almadan kurtulurken, araçtaki kızı Sibel Terzi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aracın olay yerinden kaldırılması çalışmaları sürüyor.