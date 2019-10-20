"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları

20.10.2019 19:20

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları Kocaeli'de yapıldı.

Körfez Yarış Pisti'nde dün başlayan organizasyonda, "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin 2019 yılı kadın ve erkek yıldızlarının belirleneceği yarışlar tamamlandı.

İki gün boyunca koşulan 3 yarışlık seri sonucunda erkeklerde 2019 yılının en iyisi Akın Can Kiper oldu. Kadınlar klasmanında ise Halide Su Yüksel birinci sırada yer aldı.

Petlas'tan motor sporlarına destek

Yarış sponsorlarından Petlas Motorsport yetkilisi Alper Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır motor sporlarına destek verdiklerini belirtti.

Bu süreçte Petlas olarak yarış lastikleri de geliştirdiklerine işaret eden Şahin, "Buralar bizim için bir test platformu. Genç arkadaşlarımızın yarıştığı lastiklerle başlattığımız yarış dünyasına, şimdi profesyonel yarış lastikleriyle devam ediyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda da lastikler pistlerde yarışçıların kullanımına sunulur." ifadelerini kullandı.

"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin, gençlerin yarış dünyasına katılması için organize edildiğine işaret ederek, "Bu projeyle gençlerin burada yeteneklerini keşfedip ilerleyen yıllarda yarış dünyasına ufak ufak yetiştirilmesi ve burada kendilerini ispatlamaları için bir fırsat oldu." diye konuştu.

Alper Şahin, Türkiye'nin yerli yarış lastiğini geliştirme yolunda çalışmalarının yanı sıra bu projeyle Türkiye'nin yeni pilotlarının yetiştirilmesine desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Kaynak: AA