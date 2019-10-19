"TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin final yarışları başladı

19.10.2019 15:30

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Petlas ve Fiat sponsorluğunda 28 yaş altı yetenekli sürücüleri keşfetmek amacıyla hayata geçirilen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin üçüncü dönem final yarışları, Kocaeli'de başladı.

Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonda, sürücüler TOSFED yarış organizasyon ekibiyle tecrübeli pilotlardan bilgi aldı.

Daha sonra "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesinin 2019 yılı kadın ve erkek yıldızlarının belirleneceği yarışların startı verildi.

İki gün boyunca koşulacak 3 yarışlık seri sonucunda, 10 erkek ve 3 kadın sürücü arasından 2019 yılının en iyileri seçilecek.

Projenin bu yılki elemelerine katılan 26'sı kadın 604 aday arasından belirlenen en hızlı 10 erkek ve 3 kadın sürücü, hiçbir ücret ödemeden 4 yarışlık seriye katılma hakkı kazandı.

Kaynak: AA