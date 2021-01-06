Torino - Verona İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Torino - Verona İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

06.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:19
Torino - Verona İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Torino - Verona maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Torino - Verona maçıdır. Peki Torino - Verona maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

TORİNO - VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Torino - Verona maçı 6 Ocak Çarşamba günü saat 17:00 'da başlayacaktır.

TORİNO - VERONA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Torino - Verona maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

TORİNO - VERONA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Torino Olimpiyat Stadyumu, Torino'da oynanacak.

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