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Toprak Razgatlıoğlu'ndan Jerez'de çifte zafer

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Jerez'de çifte zafer

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin onuncu durak noktasında 2'de 2 yaptı.

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin onuncu durak noktasında 2'de 2 yaptı.

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda göz kamaştırmaya devam ediyor. Sezonun onuncu durak noktasındaki Jerez Pisti'nde cumartesi günü yapılması planlanan ilk yarış erteleme sebebiyle pazar günü gerçekleştirildi. İlk yarışa birinci sırada başlayıp ortaya koyduğu harika performansla birinci olan PATA Yamaha pilotu Razgatlıoğlu, şampiyonluk için çok değerli olan puanları hanesine yazdırmayı başardı.

Birinci yarıştan 3 saat sonra yapılan ikinci yarışa da pole pozisyonunda başlayan Toprak Razgatlıoğlu, çok iyi bir start alarak liderliğini korudu. İlk turlarda son dünya şampiyonu Jonathan Rea, Ruben Rinaldi ve Toprak Razgatlıoğlu arasında liderlik mücadelesi yaşansa da bu ikiliye fırsat tanımayan Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından birinci geçti.

Puan farkı 20'ye çıktı

Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 449'a çıkardı ve İspanya'daki yarış haftasında şampiyona liderliğini sürdürmeyi başardı. Son dünya şampiyonu Rea ise 429 puana ulaşabildi. Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 11. durak noktası 1-3 Ekim tarihlerinde Portekiz'de koşulacak. - İSTANBUL

Toprak Razgatlıoğlu'ndan Jerez'de çifte zafer

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ikinci yarışta birinci oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 10. ayağında ikinci yarışta birinci oldu.

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da birinci oldu

 Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da son yarışta da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da son yarışta da birinci oldu
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Haber: Toprak Razgatlıoğlu'ndan Jerez'de çifte zafer - Haberler Spor
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