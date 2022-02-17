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Toplara raketlerle il birinciliği için vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Toplara raketlerle il birinciliği için vuruldu

Malatya'da düzenlenen orta okullararası Masa Tenisi il şampiyonasında toplara raketlerle il birinciliği için vuruldu.

MALATYA (İHA) - Malatya'da düzenlenen orta okullararası Masa Tenisi il şampiyonasında toplara raketlerle il birinciliği için vuruldu.

Merkez Spor Salonu'nda iki gün süren ve 100'e yakın sporcu öğrencinin katıldığı orta okullararası Masa Tenisi il şampiyonası müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Orta okullar arası Masa Tenisi il şampiyonası sonunda, TOKİ İmam Hatip Orta Okulu birinci, Orduzu Küme Evleri Orta Okulu ikinci, Barguzu Orta Okulu üçüncü ve Hasan Varol 2 Orta Okulu dördüncü oldu.

Dereceyle giren okulların sporcuları bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler. - MALATYA

Toplara raketlerle il birinciliği için vuruldu

Toplara raketlerle il birinciliği için vuruldu

Toplara raketlerle il birinciliği için vuruldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Malatya, Spor, Haberler

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