Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı

Haberler.com - Haberler | Spor
Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı

Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Roma karşılaşmasını İtalyan ekibi 2-1'lik skorla kazanırken, yaşanan olay her şeyin önüne geçti. Maçın son anlarında Roma'nın savunma oyuncusu Riccardo Calafiori'ye sinirlenen top toplayıcı, İtalyan oyuncunun suratına doğru sert bir şekilde top fırlattı. Göğsüne isabet eden topun ardından kendisini yere bırakmaya hazırlanan Calafiori bir anda toparlandı ve top toplayıcının üzerine yürüdü.

Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Ajax'a konuk olan Roma, Lorenzo Pellegrini ve Roger Ibanez'in attığı gollerle 2-1 galip gelirken, ev sahibi ekibin tek golü 39'da Davy Klaasen'den geldi.

SON ANLARDA SKORU KORUMAYA ÇALIŞTILAR

Öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamayan Ajax, 53. dakikada Dusan Tadic'in kaçırdığı penaltı sonrasında farkı 2'ye çıkarma fırsatını da tepti. Maçın 84. dakikasında Roger Ibanez'in golüyle 2-1 öne geçen Roma ise, maçın son anlarında süreyi eriterek üstünlüğünü korumaya çalıştı.

Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı

FIRLATTIĞI TOP GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

Dakikalar 90+4'ü gösterirken taç atışı kullanmaya hazırlanan Roma'nın sol beki Riccardo Calafiori, ağır şekilde hareket ederken önündeki topu almadı ve yürümeye devam etti. Calafiori'ye sinirlenen top toplayıcı çocuk, İtalyan oyuncunun suratına doğru sert bir şekilde top fırlattı. Göğsüne çarpan topun ardından kendisini yere bırakmaya hazırlanan Calafiori, bir anda toparlandı ve top toplayıcının üzerine yürüdü.

"SAYGI DUYMUYORUM AMA ANLAYABİLİYORUM"

Yan hakemin araya girmesiyle gerginlik kısa sürerken, maçın hakemi Romalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. Maçtan sonra olay hakkında konuşan Calafiori, "Neyse ki sakin kalmayı başardım. Böyle bir durumda rakibin zaman geçirdiğini görmek beni de rahatsız ederdi. Yaptığına saygı duyduğumu söyleyemem ama anlayabiliyorum" şeklinde konuştu.

Balıkesirspor - Bandırmaspor şifresiz canlı izleme linki! Balıkesirspor - Bandırmaspor kaç kaç,hangi kanalda? Balıkesirspor - Bandırmaspor canlı takip
Balıkesirspor - Bandırmaspor şifresiz canlı izleme linki! Balıkesirspor - Bandırmaspor kaç kaç,hangi kanalda? Balıkesirspor - Bandırmaspor canlı takip
Manchester Utd - Brighton maçı ne zaman saat kaçta? Manchester Utd - Brighton hangi kanalda? Manchester Utd - Brighton maçı şifre sizmi?
Manchester Utd - Brighton maçı ne zaman saat kaçta? Manchester Utd - Brighton hangi kanalda? Manchester Utd - Brighton maçı şifre sizmi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Roma maçına damga vuran olay! Top toplayıcı çocuk, yıldız futbolcunun yüzüne top fırlattı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 11:48:14. #1.14#
title