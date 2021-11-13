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Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Tolga Ciğerci ve Yusuf Sarı, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna dahil edildi

Medipol Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci ve Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Cebelitarık'la karşılaşacak ve 16 Kasım'da Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna iki futbolcu daha dahil edildi. Buna göre, Medipol Başakşehir'den Tolga Ciğerci ve Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Türkiye-Cebelitarık karşılaşmasının ardından A Milli Takım kampına katılacak.

DAHA ÖNCE 3 KEZ FORMA GİYDİ

Daha önce 3 kez A Milli Takım formasını giyen Tolga Ciğerci, son olarak Ay-Yıldızlı ekibin 2 Eylül 2017 tarihinde Ukrayna ile oynadığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında görev aldı. Yusuf Sarı ise ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

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