Tokyo Paralimpik Oyunlarında iki Ağrılı kardeş Türkiye'yi temsil edecek

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım, Tokyo Paralimpik Oyunlarında iki Ağrılı kardeşin Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Yıldırım, Tokyo Paralimpik Oyunlarında iki Ağrılı kardeşin Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek olan Paralimpik oyunlarında ülkemizi temsil edecek olan 87 sporcudan ikisini temsil edecek olan Ağrılı iki kız kardeşten Zeynep Çelik Judo branşında, Kader Çelik ise Golbol branşında yarışacak. Her iki sporcuyu ülke sporuna kazandıran ve Tokyo Paralimpik Oyunları kafilesinde yer alan Ayhan Yıldırım," Tokyo Olimpiyatlarında Ağrılı hemşehrimiz Bayram Malkan her ne kadar madalya alamadıysa da kendisi ile gurur duyduk. Şimdi Tokyo'da Paralimpik oyunları başlıyor. Bu oyunlarda ülkemizi temsil edecek 87 sporcudan ikisi Ağrılı kardeşlerimiz. Onlara ve ülke sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı