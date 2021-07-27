Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı
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Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı

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Tokyo Olimpiyatları'nda Çin'e halter kategorisinde altın madalya getiren 49 kilo kategorisinde yarışan Hou Zhihui'nin fotoğrafları büyük kriz yarattı. Çin'in Sri Lanka Büyükelçiliği, dünyaca ünlü Reuters haber ajansının kasıtlı olarak Çinli sporcuları çirkin göstermeye yönelik fotoğraflar paylaştığını iddia ederek, "O kadar fotoğraf içinde bunu seçtiniz, kendinizi tarafsız medya organizasyonu olarak adlandırmayın. Utanmazlık" şeklinde tepki gösterdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl sonra gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyatları, Çinli diplomatları kızdırdı. Çin adına kadınlar 49 kilo kategorisinde yarışan halterci Hou Zhihui, altın madalyaya uzanmayı başardı.

"REUTERS O KADAR FOTOĞRAF İÇİNDEN BUNU SEÇTİ, UTANMAZLIK"

Zhihui'nin birinciliğiyle ilgili fotoğrafları uluslararası basına servis eden İngiliz haber ajansı Reuters'ın seçimi Çin'in tepkisini çekti. Çin'in Sri Lanka Büyükelçiliği tarafından paylaşılan Twitter mesajında, "O kadar fotoğraf içinde Reuters bunu seçti. Onların ne kadar çirkin olduğunu göstermek için. Politikayı ve ideolojileri sporun üzerinde tutup kendinizi tarafsız medya organizasyonu olarak adlandırmayın. Utanmazlık" ifadeleri kullanıldı.

Tokyo Olimpiyatları'nı karıştıran fotoğraflar! Çin Büyükelçiliği'nden Reuters'a 'Kasıtlık olarak yapıyorsunuz' tepkisi

ZORLANMA İFADESİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Zhihui'nin kaldırış yaptığı sırada çekilen fotoğraf, yüzündeki zorlanma ifadesiyle sosyal medyada da yankı uyandırmıştı. Çin'de yayımlanan Global Times gazetesi, Tokyo Olimpiyatları'yla ilgili haberler yapan Batı medyasını, yer verdikleri fotoğraflarla Çin'i hedef almakla suçlamıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı
Haber Yorumları (1)
UĞUR DURAN: Derde bak be... Çinlinin fotosu güzel olsa nolur çirkin olsa nolur. dünyanın başına çorap ördünüz bir de artistlik yapıyorsunuz... Soyunuz da kurumaz sizin, Türk düşmanı kakalaklar.
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