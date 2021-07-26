Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Olimpiyatlar'da ilk kez yer alan kaykayda kadındar sokak disiplin yarışında altın madalyayı 13 yaşındaki Japon sporcu Momiji Nishiya'nın kazanması gündeme damga vurdu. Brezilyalı Rayssa Leal gümül, Japon Funa Nakayama da bronz madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın üçüncü gününe 13 yaşındaki Japon sporcu damgasını vurdu. Olimpiyatlar'da ilk kez yer alan kaykayda kadınlar sokak disiplin yarışında altın madalyayı ev sahibi Japonyu'nun sporcusu Momiji Nishiya kazandı. 13 yaşındaki sporcunun bu başarısı uluslararası spor basınında büyük ses getirdi.
JAPONLAR DAMGA VURDU
Gümüş madalyayı Brezilya'dan Rayssa Leal kazandı. Bronz madalyayı da yine Japonyalı olan sporcu Funa Nakayama elde etti. Dün gerçekleşen kaykay branşında erkekler sokak disiplin yarışında da altın madalyayı Japon sporcu Yuto Horigome elde etmişti.