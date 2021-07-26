Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk! 13 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı

Olimpiyatlar'da ilk kez yer alan kaykayda kadındar sokak disiplin yarışında altın madalyayı 13 yaşındaki Japon sporcu Momiji Nishiya'nın kazanması gündeme damga vurdu. Brezilyalı Rayssa Leal gümül, Japon Funa Nakayama da bronz madalyanın sahibi oldu.