Beklenen madalya geldi! Tokyo Olimpiyatları'nda bayrağımız ilk kez dalgalandı

Milli tekvandocumuz Hakan Reçber, bronz madalya mücadelesinde Nedzad Husic'i 22-13'lük skorla mağlup ederek ülkemize Tokyo2020'deki ilk madalyasını kazandırdı. Böylece Tokyo'daki siftahı Hakan Reçber yaptı.