Beklenen madalya geldi! Tokyo Olimpiyatları'nda bayrağımız ilk kez dalgalandı
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Beklenen madalya geldi! Tokyo Olimpiyatları'nda bayrağımız ilk kez dalgalandı

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Milli tekvandocumuz Hakan Reçber, bronz madalya mücadelesinde Nedzad Husic'i 22-13'lük skorla mağlup ederek ülkemize Tokyo2020'deki ilk madalyasını kazandırdı. Böylece Tokyo'daki siftahı Hakan Reçber yaptı.

Milli tekvandocu Hakan Reçber, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 68 kiloda bronz madalya alarak Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını getirdi.

Tokyo Olimpiyatları'nda bayrağımız ilk kez dalgalandı! Hakan Reçber bronz madalya aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Hakan Reçber, 68 kiloda Bosna Hersekli Nedzad Husic'i yenerek bronz madalya kazandı.

Böylece Türkiye, Tokyo 2020'deki ilk madalyasını kazandı.

Beklenen madalya geldi! Tokyo Olimpiyatları'nda bayrağımız ilk kez dalgalandı
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