Tokyo'da bronz alan Hatice Kübra'nın babasının mezarından yaptığı paylaşım yürek yaktı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanan tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün paylaşımı yürek yaktı. Hatice Kübra, kazandığı madalyayı 12 yıl sonra kaybettiği babasına adadı. Babası Nejdet İlgün'ün mezarına giden Kübra, "Madalya olması gereken yerde. Sana layık bir elvat olmak için çalışıyorum babam" paylaşımı yaptı.