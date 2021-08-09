Tokyo'da bronz alan Hatice Kübra'nın babasının mezarından yaptığı paylaşım yürek yaktı
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 57 kiloda bronz madalya kazanan tekvandocu Hatice Kübra İlgün'ün paylaşımı yürek yaktı. Hatice Kübra, kazandığı madalyayı 12 yıl sonra kaybettiği babasına adadı. Babası Nejdet İlgün'ün mezarına giden Kübra, "Madalya olması gereken yerde. Sana layık bir elvat olmak için çalışıyorum babam" paylaşımı yaptı.
Tokyo'da bronz madalya maçında İranlı Kimia Alizadeh'i mağlup edip başarıya ulaşan Hatice Kübra İLgün, zaferini babasına adadı.
12 yıl önce kaybettiği babasının mezarına giden Kübra, madalyasını babasının mezar taşına astı.
"VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM"
Hatice Kübra İlgün yaptığı paylaşıma, "12 Yıl önce kaybettiğim babama vermiş olduğum olimpiyat madalya sözümü tutmanın mutluluğu bambaşka. Ve madalya olması gereken yerde... Tüm çabam sana layık bir evlat olmak için. Seni çok seviyorum ve özlüyorum Babammm... Mekanın Cennet Olsun.Nurlar içinde yat" yorumunu düştü.