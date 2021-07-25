Tokyo 2020'de tekvandoda bronz madalya sevinci
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Tokyo 2020'de tekvandoda bronz madalya sevinci

Tokyo 2020'de tekvandoda bronz madalya sevinci
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporu Hakan Reçber ve antrenörü Servet Tazegül, elde edilen büyük başarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda bronz madalya kazanan milli sporu Hakan Reçber ve antrenörü Servet Tazegül, elde edilen büyük başarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bronz madalya mücadelesinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hakan Reçber, "Bu benim için büyük gurur. Servet Tazegül hocamızdan sonra altın madalya olmasa da bronz madalya kazandırdım." dedi.

Önünde bir olimpiyat daha olduğunu kaydeden Hakan, "Orada altın almak istiyorum. Ülkemiz adına Tokyo 2020'de ilk madalyayı aldığım için mutluyum. Umarım her branşta Türk sporcular mutluluk yaşar." diye konuştu.

Tekvandoda daha önceki olimpiyatlarda Türkiye'ye madalya getiren ve Hakan Reçber'in antrenörü olarak bu sevinci bir kez daha yaşayan Servet Tazegül ise çok mutlu olduklarını vurgulayarak, "Hedeflerimiz altın almaktı, en kötü gümüş istiyorduk. Bronz madalyada takılı kaldık. 2024'te daha iyi çalışıp kürsünün en üstünde yer almayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki olimpiyat oyunlarında daha fazla madalyayı hedefleyeceklerini belirten Tazegül "2016'da sporu bıraktıktan sonra 2020'de kendi sıkletimde sporcu yetiştirip olimpiyattan madalyayla dönmek ayrı gurur oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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