TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor
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TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

TOKİ, ev hayali kuranlar için projelerine devam ediyor. Toplu Konut İdaresi, 1.365 konutu kurasız bir şekilde uygun fiyattan satışa sundu. 8 şehirde satışa sunulan konutların fiyatları 114 bin liradan, taksitleri ise 557 liradan başlıyor.

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir yandan da kuralı satışlara devam ediyor. Ayrıca açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma fırsatı da sunuluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre yeni açıklamayla birlikte, çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunuldu. Kuralı satışlarla birlikte toplam 2 bin 770 konut için fırsatlar devam ediyor.

TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor

FİYATLAR 114 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor. Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.

TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor

240 AYA KADAR VADE

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor. Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor. İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.

TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor
Haber Yorumları (7)
ALİ: Ali alpcan ben hem kanserli hem engelliyim yüzde 70 engel yalnız yaşıyorum evim kira 700 aldigim malul emekli maaşı 1800 tl bir toki evi istiyorum yoksa açlıktan sefaletten ölecek duruma geldim devletim duysun care bulsun bana saygilarimla
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VOGUE: ALANLAR KİM ZENGİNLER ŞEHİT AİLELERİ, PARASI ÇOK OLANLAR ALIYOR ZATEN. . . . . . . . GARİBANA ZATEN VERMİYORLARR. . . . . . 3 KERE YAZILDIM ÜÇÜNDEDE ÇIKMADI. . . . . . . .
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MİSAFİR: Hele şu balıkesir edremit toki resnen dağın tepesine binalar yapmışlar arsa değil orası dağ resnen beleş olsun diye arsa parası vermemek için
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