Tokat'ta okul sporları genç kızlar futsal turnuvası sona erdi - Haberler Spor
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Tokat'ta okul sporları genç kızlar futsal turnuvası sona erdi

Tokat'ta okul sporları genç kızlar futsal turnuvası sona erdi
AA / Ramazan Sarıcan - Haberler | Spor

Tokat'ta okul sporları genç kızlar futsal turnuvası sona erdi.

Tokat'ta okul sporları genç kızlar futsal turnuvası sona erdi.

Ali Yücel Spor Salonu'nda 16 takımın katıldığı turnuvanın final maçında Yeşilyurt Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilyurt Şehit Yusuf Parlak Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tarafından verildi.???????

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AA / Ramazan Sarıcan - Spor Haberleri

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