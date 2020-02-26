: Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor

26.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:41

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir tekstil fabrikası giysi üretimini durdurup tüm dünyaya yayılan koronavirüsten korunmak için medikal tulum üretimine başladı. Yoğun ilgi gören tulumlara, 1 milyon adetlik talep gelince firma siparişlere yetişmekte zorlandı.

VARDİYA SAYISI ARTIRILDI

Çin'de ortaya çıkan ve Antarktika dışında tüm kıtalara yayılan koronavirüs sebebiyle maske, önlük ve tutum gibi medikal ürünlerde talep patlaması yaşandı. Tokat'ın Turhal ilçesinde kaban, ceket ve pantolon üretimi yapılan bir tekstil fabrikası talebi karşılamak için tamamen tulum üretimi yapmaya başladı. Günde bin adet tulum üretimi yapan fabrika yaklaşık 1 milyonluk siparişi yetiştirmek için vardiya sayısını da arttırdı. Siparişi yetiştirmekte zorlanan fabrikada çalışan işçiler gece-gündüz tulum üretiyor.

"AVRUPANIN ÇEŞİTLİ ÜLKELERİNDEN TALEP VAR"

İşletme Genel Müdürü İsa Aktaş, 1994 yılından beli tekstil işinde olduğunu belirterek, "Firmamızda bir yıldır mont ve kaban işi yapıyorduk. Çin'de koronavirüs görülmesi nedeniyle ihtiyaçtan dolayı tulum üretmeye başladık. Burada sadece tulum üretimi yapıyoruz. Maske üretimini ise İstanbul'da yapıyoruz. Daha çok Çin'li müşterilerimiz vardı. Son günlerde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talep var. Ürünlerin yüzde 75 Çin'e gönderiyoruz. Şimdi Türkiye'den de yoğun bir talep oldu. Çeşitli kurumlardan da talep var. Gece gündüz çalışıyoruz yetiştirmek için. İşçi sayımızda yüzde 100 artış yaptık. Çok yoğun bir talep var. Makine sayımızı da artırdık" dedi.

Kaynak: DHA

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