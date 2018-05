Tohma Hes Özelleştirme İhalesi

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Tohma Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi, 57 milyon 500 bin lira ile ERG Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. şirketi verdi.

Malatya'daki 12,5 megavat kapasiteli Tohma HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesi için 10 firma teklifte bulundu.

Komisyon başkanlığını Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın yaptığı ihalede, önce kapalı zarfla elemesiz tur teklifleri alındı. Elemesiz turda verilen 38 milyon liralık en yüksek teklifin ardından, dört elemeli tur gerçekleştirildi.

Birinci elemeli turda en düşük teklif sahibi Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ elendi. Bu turda verilen 46 milyon liralık en yüksek teklifin ardından ikinci elemeli tura geçildi.

İkinci turda, İltek Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ihale dışı kaldı. Bu turda verilen 49 milyon liralık en yüksek teklifin ardından üçüncü elemeli tura geçildi.

Üçüncü turda, MŞÇ İnşaat Madencilik Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ elendi. Bu turda verilen 50 milyon liralık en yüksek teklifin ardından dördüncü elemeli tura geçildi.

Dördüncü turda, GNE Elektrik Üretim AŞ ihale dışı kaldı.

Bu tur sonrasında açık artırmaya geçildi. Açık artırma başlangıç tutarı 54 milyon 570 bin lira, artırım aralığı ise 100 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın ilk turunda Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret AŞ, Özel EGM Hayat Hastanesi Egm Sağlık Hizmetleri Ltd, Özbey Hijyenik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Özce Madencilik ve Ticaret Ltd. ile Kılıç Petrol Oto Lastik Nakliye İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri ihaleden çekildi.

Daha sonra, Tohma HES'in özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi veren şirket 57 milyon 500 bin lira ile ERG Altyapı İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. oldu.