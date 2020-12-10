TOFAŞ'ta Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TOFAŞ'ta Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı

10.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:22
TOFAŞ'ta Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Sean Kilpatrick ile yollarını ayırdı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Sean Kilpatrick ile yollarını ayırdı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu öncesinde kadromuza dahil olan ABD'li oyuncularımızdan Sean Kilpatrick ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Sean Kilpatrick'e katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

İlgili Haberler

Başakşehir ile PSG maçında 4. hakemin 'ırkçı ifadeler kullandığı' gerekçesiyle takımlar sahadan ayrıldı
Başakşehir ile PSG maçında 4. hakemin "ırkçı ifadeler kullandığı" gerekçesiyle takımlar sahadan ayrıldı
TOFAŞ, Nuni Omot'u Polonya ekibi Trefl Sopot'a kiraladı
TOFAŞ, Nuni Omot'u Polonya ekibi Trefl Sopot'a kiraladı
TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Demir: İyi bir oyun ortaya koyduk
TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Demir: İyi bir oyun ortaya koyduk
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Ebru Şallı Pınar Altuğ Perihan Savaş
Spor Neymar Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Kylian Mbappe Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TOFAŞ'ta Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:25:01. #1.14#
title