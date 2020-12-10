TOFAŞ'ta Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Sean Kilpatrick ile yollarını ayırdı.

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu öncesinde kadromuza dahil olan ABD'li oyuncularımızdan Sean Kilpatrick ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Sean Kilpatrick'e katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz