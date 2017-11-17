Tofaş Genel Menajeri Tolga Öngören: Taraftarımız İtici Gücümüz Oluyor

TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, takımın son durumuna ilişkin "Şehir ile bütünleştik, camia olarak havamız çok iyi. Hem ligde, hem de Avrupa'da oynayacağımız maçlarda bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz" dedi. Öngören ayrıca Anadolu Efes maçına Bursalı sporseverleri davet ederek, "Taraftarımız itici gücümüz oluyor" diye konuştu.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, 19 Kasım Pazar günü sahasında ligin güçlü ekiplerinden Anadolu Efes'i konuk edecek. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak olan bu zorlu randevu saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleye ilişkin Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören ise, tüm Bursalıları bu maça davet etti. Ligde yollarına kayıpsız devam ettiklerine işaret eden Öngören, "Ligde bu haftanın en önemli maçı oynanacak. 6 maçı da kazandık ve lider durumdayız. Anadolu Efes de 5 galibiyetiyle hemen arkamızda bulunuyor. Ligimizin 2 değerli takımının parkeye çıkacağı oldukça önemli bir mücadele olacak" dedi.



Bursalı sporseverleri de salona beklediklerini dile getiren Tolga Öngören, "Sahamızda oynadığımız maçlarda seyircimizin de baskısıyla birlikte ivme yakaladık. Taraftarımız bizim itici gücümüz oluyor. Seyircimizin desteği de her maç daha da artıyor. Biz de Anadolu Efes ile oynayacağımız bu zorlu mücadelede seyircimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.



'İYİ GİDİYORUZ'



TOFAŞ'ın lig ve Avrupa'daki konumuna ilişkin de görüşlerini paylaşan Genel Menajer Tolga Öngören, "İyi durumdayız, iyi gidiyoruz. Şehir ile bütünleştik, camia olarak havamız çok iyi. Sezona güzel başladık, ancak önemli olan bu görüntümüzü tüm sezona yayabilmek. Hem ligde, hem de Avrupa'da oynayacağımız maçlarda bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Şu anki sezon başlangıcımız istediğimiz gibi" ifadelerini kullandı.



TOFAŞ-Anadolu Efes maçının bilet fiyatları şöyle;



VIP 1 - 50.00 TL



VIP 2 - 40.00 TL



Çekme Tribün - 40.00 TL



Normal Tribün - 20.00 TL



Rakip Tribün - 20.00 TL



Öğrenci Tribünü (105-106 No'lu tribünler) - 15 TL



- Bursa