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TOFAŞ Genel Menajeri Öngören, ULEB Avrupa Kupası'nda sezonun iptalini değerlendirdi

TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 2019-2020 sezonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

TOFAŞ Genel Menajeri Öngören, ULEB Avrupa Kupası'nda sezonun iptalini değerlendirdi
25.05.2020 21:37 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:34

TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 2019-2020 sezonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada iptal kararını değerlendiren Öngören, kupada son 8 takım arasına kaldıklarını aktararak, kararın bugünün şartlarında, insan sağlığı göz önünde bulundurularak alındığını ifade etti.

Sürecin bir insan sağlığı bir de operasyonel yönünün olduğunu dile getiren Öngören, şunları kaydetti:

"Dünyanın bulunduğu pandemi durumundan dolayı ülkeler arası uçuşlar yok ve karantina süreçleri var. Salgın hala hızla bulaş halde sürecine devam ediyor. Test süreçlerinin sonunda oyuncu, teknik ekip veya idari ekipten birinin pozitif çıkması, zaten olası bütün turnuvanın maç düzenini de etkileyeceği için ve daha da önemlisi insanlar kendilerini güvende hissetmediği için, aslında sportif açıdan çok istenen bir karar değil, ama bugünün şartlarında çok doğru bir karar olarak yorumluyorum."

Öngören, bayram sonu itibarıyla yeni dönem hazırlıklarına başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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