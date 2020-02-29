TOBB Yönetim Kurulu üyeleri, İdlib'deki saldırıyı kınadı

29.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:52

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıya ilişkin, "Bu acımasız saldırının sahipleri de bunun bedelini fazlasıyla ödeyecek, hak ettikleri cezayı misliyle alacaktır ve almaya da başlamıştır" dedi.