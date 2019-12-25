: TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık

25.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:05

TMSF'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında çıkan "Uzan Grubu'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırdığı, TMSF'ce el konulan, yıllardır atıl durumdaki otel, Milli Emlak tarafından satıldı" şeklinde haberler yayımlandığı hatırlatıldı.

Haberlerde bahsi geçen otele TMSF tarafından el konulduğunun gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu otel, Kepez Elektrik AŞ'ye ait olup anılan yer ile ilgili olarak kurumumuz tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Uzan Grubu'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırdığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) el koyulan, yıllardır atıl durumdaki otel, Milli Emlak tarafından satıldığı iddia edilmişti. Oteli alan firmanın yetkilisi, gelecek kış döneminde hizmete açılacağını söyledi. Otele bu yıl ilk kez müşteri alınacağı ifade edilmişti.

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