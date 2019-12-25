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TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık

TMSF, Uzan Grubu'nun el konulan otelinin satıldığı haberlerini yalanladı. Açıklamada, söz konusu otele TMSF tarafından el konulmadığı ve Kepez Elektrik A.Ş.'ye ait olduğu belirtildi.

25.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:05
TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık

TMSF'den yapılan açıklamada, bazı medya organlarında çıkan "Uzan Grubu'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırdığı, TMSF'ce el konulan, yıllardır atıl durumdaki otel, Milli Emlak tarafından satıldı" şeklinde haberler yayımlandığı hatırlatıldı.

"OTEL, AŞ'YE AİT"

Haberlerde bahsi geçen otele TMSF tarafından el konulduğunun gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu otel, AŞ'ye ait olup anılan yer ile ilgili olarak kurumumuz tarafından herhangi bir tasarrufta bulunulmamıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Uzan Grubu'nun Antalya Saklıkent Kayak Merkezi'nde yaptırdığı, 'nca (TMSF) el koyulan, yıllardır atıl durumdaki otel, Milli Emlak tarafından satıldığı iddia edilmişti. Oteli alan firmanın yetkilisi, gelecek kış döneminde hizmete açılacağını söyledi. Otele bu yıl ilk kez müşteri alınacağı ifade edilmişti.


Haber Videosu

: TMSF'den Cem Uzan'ın oteliyle ilgili açıklama: Otelle ilgili bir tasarrufta bulunmadık
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