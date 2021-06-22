TMF Başkanı Uçar ve Başkan Yardımcısı Akülke, Afyonkarahisar'da basın mensuplarıyla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TMF Başkanı Uçar ve Başkan Yardımcısı Akülke, Afyonkarahisar'da basın mensuplarıyla buluştu

TMF Başkanı Uçar ve Başkan Yardımcısı Akülke, Afyonkarahisar'da basın mensuplarıyla buluştu
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Başkan Yardımcısı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar'da basın mensupları ile bir araya geldi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Başkan Yardımcısı Mahmut Nedim Akülke, Afyonkarahisar'da basın mensupları ile bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Akülke, TMF olarak, Afyonkarahisar'da 6 yıldır çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yapılan etkinliklere, ulusal şampiyonalarla başladıklarını ifade eden Akülke, "Bu etkinlikler, uluslararası ve dünya şampiyonası ile devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda Afyonkarahisar'a sportif anlamda ne gibi katkıda bulunabileceğimiz, sadece motosiklet anlamında değil, özellikle turizm anlamında yapılabilecekleri konuştuk." dedi.

Afyonkarahisar'ı her yönden tanıtmak ve ekonomiye katkı sunmak istediklerini dile getiren Akülke, şunları kaydetti:

"Kovid-19 kısıtlamalarından kurtulup, Dünya Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağını bu sene gerçekleştireceğiz. Bu yıl MotoFest 5 gün olarak yapılacak. Bu süreçte çeşitli etkinlikler de yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Tolga Yüce Hande Erçel Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Yiğit Şardan Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TMF Başkanı Uçar ve Başkan Yardımcısı Akülke, Afyonkarahisar'da basın mensuplarıyla buluştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.06.2021 13:54:55. #1.13#

title