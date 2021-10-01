TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı - Haberler Ekonomi
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TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin sürenin uzatılmasına karar verildi.

SON TARİH 31 ARALIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göreTürk lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 30 Eylül'de son bulması öngörülen teşvik 31 Aralık tarihine uzatıldı.

TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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