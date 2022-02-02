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TKİ Tavşanlı Linyitsporlu futbolculardan galibiyet sözü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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TKİ Tavşanlı Linyitsporlu futbolculardan galibiyet sözü

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor'un taraftarları, futbolculara moral yemeği verdi.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden TKİ Tavşanlı Linyitspor'un taraftarları, futbolculara moral yemeği verdi.

TKİ Tavşanlı Linyitsporlu futbolcuları ağırlayan taraftarlardan balıkçı esnafı Niyazi Turgut, bir kafede devre arasında yemek programı düzenledi.

TKİ Tavşanlı Linyitsporlu futbolcular, yemekte bu hafta sonu Ada Stadı'nda oynanacak Gerede 1970 FK maçı için galibiyet sözü verdiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Tavşanlı Linyitspor, Tavşanlı, Spor, Haber

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