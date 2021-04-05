TKİ Tavşanlı Linyitspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
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TKİ Tavşanlı Linyitspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TKİ Tavşanlı Linyitspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

BAL'da mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitspor'da hazırlıkları ikinci aşamada Antalya'da devam ediyor.

BAL'da mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitspor'da hazırlıkları ikinci aşamada Antalya'da devam ediyor.

Antrenmanlar Teknik Sorumlu Sertaç Gezer gözetiminde idmanlarla gerçekleşiyor.

BAL'da 4. Bölge 2. grupta mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitspor Antalya'da kampa girdi. Çinigaz'ın sponsorluğu ile yaklaşık 2 hafta sürecek kamp sürecinde lige hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Pazartesi günü ilk karşılaşma Diyarbakır'dan Çınar Belediyespor ile gerçekleşti ve TKİ Tavşanlı Linyitspor bu ilk hazırlık karşılaşmasında rakibini 3-0 mağlup etti.

İlk karşılaşma Linyitspor'un farklı galibiyeti ile sona erdi.

Daha sonra Mersin Meski takımı ile hazırlık maçı yapan TKİ Tavşanlı Linyitspor 2-0 üstünlüğünü sürdürdüğü sırada rakip takım oyuncularının sert oyunu nedeniyle hakem maçı yarıda bıraktı. Körfez Belediye Spor ile dün gerçekleştirilen hazırlık maçı ise 1 - 0 rakip takımın lehine sona erdi.

TKİ Tavşanlı Linyitspor Kulüp Başkanı Akın Şirin'in de yakından takip ettiği takımın kamp sürecinin hafta içerisinde sona ereceği bildirildi. - KÜTAHYA

TKİ Tavşanlı Linyitspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor
TKİ Tavşanlı Linyitspor hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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