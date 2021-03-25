TKİ Tavşanlı Linyitspor'da hazırlıklar Antalya'da devam edecek
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TKİ Tavşanlı Linyitspor'da hazırlıklar Antalya'da devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TKİ Tavşanlı Linyitspor'da hazırlıklar Antalya'da devam edecek

BAL'da mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitspor'da hazırlıklar kulüp tesislerinde devam ediyor.

BAL'da mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitspor'da hazırlıklar kulüp tesislerinde devam ediyor.

Antrenmanlar Teknik Sorumlu Sertaç Gezer gözetiminde sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman ile gerçekleşiyor.

Antrenmanları Kulüp başkanı Akın Şirin ve Kulüp yönetimi de yakından takip ediyor.

Genel Kaptan Hüseyin Yeğen ise transfer çalışmalarının devam ettiğini zamana yayarak çalışmaları sürdüreceklerini, hazırlık maçları ile takımdaki eksiklerini göreceklerini ve bu eksiklikleri anında müdahale ederek tamamlama yoluna gideceklerini vurguladı. Öte yandan Tavşanlı Linyitspor yönetim kurulu üyesi Yasin Karaaslan Sosyal Tesisler Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Kulüp Başkanı Akın Şirin, kamp sponsoru olan Çinigaz'ın yönetim kurulu başkanı Rasim Akdoğan nezdinde Çinigaz'a teşekkür ederken, Ankara'da bulunan TKİ Kömür Spor ile anlaşma yapıldığı, ortak hareket edileceği 2 kulüp arasında futbolcu alınıp verileceğini de belirtti.

Antrenmanlardan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sertaç Gezer, 8 Mart günü başladıkları birinci kamp dönemini 23 Mart tarihinde bittiğini ve 26 Mart 2021 tarihinde de ikinci kamp dönemini Antalya'da başlayacaklarını ve bu süreçte 3 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını belirtti. - KÜTAHYA

TKİ Tavşanlı Linyitspor'da hazırlıklar Antalya'da devam edecek
TKİ Tavşanlı Linyitspor'da hazırlıklar Antalya'da devam edecek
TKİ Tavşanlı Linyitspor'da hazırlıklar Antalya'da devam edecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 13:06:57. #1.15#
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