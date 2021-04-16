Tivibu, yeni Spor Paketi'ni kullanıcıya sunuyor
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Tivibu, yeni Spor Paketi'ni kullanıcıya sunuyor

Tivibu, yeni Spor Paketi'ni kullanıcıya sunuyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Türk Telekom'un sunduğu yeni Tivibu Spor Paketi, zengin spor içeriklerinin yanı sıra çocuk ve belgesel kanallarını izleyicilerle buluşturuyor.

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Türk Telekom'un sunduğu yeni Tivibu Spor Paketi, zengin spor içeriklerinin yanı sıra çocuk ve belgesel kanallarını izleyicilerle buluşturuyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, Aile, Sinema ve Süper paketlere ek olarak izleyicilere sunduğu yeni Spor Paketi ile futboldan basketbola, tenisten motor sporlarına uzanan zengin spor içerikleri sunacak.

Tüm sporseverlere hitap eden Tivibu Spor Paketi'nde ulusal kanallar, çocuk ve belgesel kanalları da aynı pakette izleyicilere sunuluyor.

Tivibu Spor kanallarında ING Basketbol Süper Ligi, EuroCup, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, Belçika, İskoçya, Hollanda futbol ligleri yayınlanıyor.

Tivibu'lu sporseverler yeni pakette S Sport ve EuroSport kanalları üzerinden İngiltere Premier Lig, Bundesliga, NBA, Formula1, Portekiz Ligi, NFL, MotoGP, Wimbledon, Roland Garros, US Open ve Avustralya Open Grand Slam Turnuvalarını da takip edebilecek.

Tivibu'nun sporseverler için sunduğu yeni Spor Paketi, hem Tivibu Ev hem Tivibu Go'da yer alıyor.

Bu sayede spor tutkunları diledikleri zaman akıllı telefonlardan, tabletlerden, bilgisayarlardan veya smart TV'lerden karşılaşmaları takip edebiliyor.

Tivibu Ev için aylık 29,90 TL den başlayan fiyatlarla, Tivibu Go için ise aylık 10,90 TL'ye spor paketine abone olunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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