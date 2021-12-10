TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'yi geçtik, üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. TÜİK her yıl komisyona sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl "Üzerimize kalıyor" diyerek açıklamadı. Toplantı sonrası taraflar birlikte açıklama yaptı. İşçi temsilcisi Türk-İş bir işçinin asgari geçim miktarını 3 bin 900 TL olarak ifade ederken, işveren tarafı söz konusu miktarı 3 bin 100 TL olarak açıkladı. Bu rakamlar kamuoyunda asgari ücret önerisi gibi algılandı.

TİSK 3.100 LİRAYI YALANLADI

Yanlış algı üzerine TİSK'ten bir açıklama daha geldi. 3.100 TL gibi bir önerileri olmadığını belirten patronlar, toplantıdaherhangi bir teklif veya rakam dile getirmediklerini ifade etti.

TİSK: YÜZDE 21 ZAMMI KAFADAN VERECEĞİZ

Kamuoyunda yaşanan kafa karışıklığı sonrası HalkTV yazarı İsmail Saymaz, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la yaptığı görüşmeyi kaleme aldı. Saymaz'ın "Asgari ücret için aklınızdan geçen miktar, 3100 TL mi?" sorusunu yanıtlayan Akkol, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21'lik zammı kafadan vereceklerini söyledi.

Akkol konuyla ilgili şunları söyledi:

"Öyle şey olur mu! İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir."

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

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