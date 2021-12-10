TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'yi geçtik, üzerine çıkmak için çalışıyoruz - Haberler Ekonomi
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TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'yi geçtik, üzerine çıkmak için çalışıyoruz

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

İşveren temsilcisi TİSK, dün asgari ücret önerisinin 3.100 TL olarak algılanmasının ardından bir açıklama yaparak bu durumu yalanladı. Yeni bir açıklama yapan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, rakamın 3.500 TL'den fazla olacağını belirterek, "Üstüne ne yapılabilir diye çalışıyoruz. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. TÜİK her yıl komisyona sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl "Üzerimize kalıyor" diyerek açıklamadı. Toplantı sonrası taraflar birlikte açıklama yaptı. İşçi temsilcisi Türk-İş bir işçinin asgari geçim miktarını 3 bin 900 TL olarak ifade ederken, işveren tarafı söz konusu miktarı 3 bin 100 TL olarak açıkladı. Bu rakamlar kamuoyunda asgari ücret önerisi gibi algılandı.

TİSK 3.100 LİRAYI YALANLADI

Yanlış algı üzerine TİSK'ten bir açıklama daha geldi. 3.100 TL gibi bir önerileri olmadığını belirten patronlar, toplantıdaherhangi bir teklif veya rakam dile getirmediklerini ifade etti.

TİSK: YÜZDE 21 ZAMMI KAFADAN VERECEĞİZ

Kamuoyunda yaşanan kafa karışıklığı sonrası HalkTV yazarı İsmail Saymaz, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la yaptığı görüşmeyi kaleme aldı. Saymaz'ın "Asgari ücret için aklınızdan geçen miktar, 3100 TL mi?" sorusunu yanıtlayan Akkol, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21'lik zammı kafadan vereceklerini söyledi.

Akkol konuyla ilgili şunları söyledi:

"Öyle şey olur mu! İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir."

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
TİSK'ten asgari ücret zammına ilişkin açıklama: 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok

TİSK'ten asgari ücret zammına ilişkin açıklama: 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Yorumlar (3)
Çınar Saraç:Hala kafa buluyorlar, gerçek olmayan enflasyona göre zaten 3500 ama kardeşim alım gücü nerde alım gücü , geçen sene Ocak ayında 2800 TL olduğunda kaç dolar yapıyordu ona göre ver o zaman , 5200 olması gereken hak adalet Allah korkusu olan verirdi , herşeye zam zam zam ama asgari ücrete gelince Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Asgari Ücretli :Yav bu adam nasıl işverenleri temsil ediyor ? Enfilasyonu ! olduğuna inanıyor? Sen devlete kafa tutacaksın. Diyeceksin ki bak hemşerim enfilasyon rakamları ! çarşı pazar ! kira! belli çalışanlar homurdanıyor dert yanıyor sen devlet olarak bana bende çalışana diyeceksin ! Biraz sesiniz çıksın kardeşim ! Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Doğrucu Davud:TÜİK in bu enflasyon rakamlarını kimin için düşük tuttuğunu şimdi daha iyi anladık. Vatandaşına ihanet eden Vatana ihanet etmiş demektir. Enflasyon neyse onu açıklayın ne eksik ne fazla. Eğer zerrece Allah korkunuz varsa enflasyonu doğru hesaplarsınız. En temel gıdanın ısınma giderlerinin barınma giderlerinin sadece bu yıl yüzde 50 yi çoktan aşmış olan bir piyasada nasıl yüze 21 enflasyon açıklarsınız. Bu hak ve emek hırsızlığına zemin hazırlamaktır bilmez misiniz? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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