Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli

Son dönemde gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı artıyor. Zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor. Ekim ayında sigaraya, kasım ayında da alkole gelen zammın ardından Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş'tan bir zam duyurusu daha geldi.

2 TL ZAM

Sosyal medyadan paylaşım yapan Aybaş, R...T.... grubuna ait sigaralara 2 TL zam geldiğini söyledi. Fiyat artışı yarından itibaren geçerli olacak.

EN UCUZU 16 TL

Grubun sattığı en ucuz sigara fiyatı 16 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara fiyatı ise 17 TL oldu.

YILBAŞINDA ÖTV ZAMMI GELECEK

Diğer firmaların da yakın zamanda fiyat artışına gitmesinin beklendiğini söyleyen Aybaş, yılbaşında da ÖTV zammı yapılacağını belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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