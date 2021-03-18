Timestope coin nedir, borsaya ne zaman girecek? Timestope coin kaç TL?

Timestope, Kore Topluluğu tarafından kurulan 7 Ekim 2020'de ücretsiz madenciliğe başlayan doğrulanmış ve yasal bir Kripto Para Birimi'dir. Timestope coin nedir, borsaya ne zaman girecek? Timestope coin kaç TL?

TİMESTOP COİN NEDİR?

Timestope, Kore Topluluğu tarafından kurulan 7 Ekim 2020'de ücretsiz madenciliğe başlayan doğrulanmış ve yasal bir Kripto Para Birimi'dir.

Timestope tarafından sunulan bu Ücretsiz "Madencilik", başlatılmadan ve ticarete başlanmadan önce birçok kişinin coinlere (Kripto Para Birimi) sahip olması için farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

TIME, TimeStope'da kullanılan bir kripto para birimidir.

TIME birimi ?'dır. 1? = 1 saat.

TimeStope'a nasıl katılırım?

Tanık tarafından davet edilmelisin.

Tanık kimdir?

TimeStope'da hesabınızı başarıyla kaydolduktan sonra tanık çağrılırsınız.

Tanık olmanın faydaları nelerdir?

Her gün TIME alabilirsiniz.

TIME nasıl yapılır?

Tanık olduğunuzda, Stopeterm sırasında zamanınızı harcayarak ZAMAN kazanabilirsiniz.

Kaç TIME alacağım?

Her gün% 60 (14.4?) elde edecek ve% 40 (9.6?) tanıklarınıza dağıtacaksınız.

Nasıl daha fazla TIME kazanılır?

TimeStope'da TIME para gibi kullanılacaktır.

TIME nasıl kullanılır?

TimeStope'da TIME para gibi kullanılacaktır.

Stopeterm (TIME toplama süresi) ne kadardır?

Stopeterm'in 2 yıllık geçerlilik süresi vardır.

Devam puanı nasıl hesaplanır?

İlk katılım için katılım puanı 100 puandır.

KYC Ne Zaman Yapılacak?

KYC'ye uygun olmak için. 200+ Katılım Puanına sahip olmalısınız.

TimeStope'un politikalarını ihlal ederseniz ne olur?

Hesabınız bloke edilecek ve tüm varlıklara el konulacak.

Hesabınızı nasıl kurtarabilirsiniz?

Stopeterm'i aştıysanız, hesabınızı etkinleştirmek için yeni bir tanık bulmanız gerekir, ancak katılım puanınız 100 olacak ve tanığınızı kaybedeceksiniz.

Katılım puanı 0 olursa, hesabınızı etkinleştiremezsiniz, ancak TIME'ınızı seçilen katılımcıya gönderebilirsiniz.

Hesabınız neden devre dışı bırakıldı?

Bildirime üç kez yanıt gelmezse, hesap durumu ölüm olarak işleme alınacaktır, bu durumda TimeStope'da herhangi bir hizmeti kullanamazsınız, ancak varlığınızı başka hesaplara gönderebilirsiniz.

Mobil Mining Nedir?

Telefona indirilen uygulamalar sayesinde madencilik yapma çeşidine mobil mining deniyor.

Bunlar genellikle IOS ve Android platformlarında mobil oyun kategorisinde yer alırlar.

Oyun oynayarak coin kazanma mantığıyla çalışır. Fakat birçoğu sizden kimlik ve telefon bilgilerinizi ister.

İşte dikkatli olmanız gereken nokta da burasıdır.

Kripto para ortaya çıkış amacı gereği kişiye özel cüzdanlarda, her türlü kontrolden uzak ve gizlilik esaslı emtialardır. Oysa network platformları sizden telefon bilgilerinizle birlikte kimlik bilgilerinizi de istemektedir.

Şayet bir platform sizden bu tür bilgiler istiyorsa, emin olmanız gereken nokta bu kişisel verilerin piyasaya yeni giren birçok network ve girişimciye satmak için toplanan datalar olduğun gerçeğidir.

Kripto para madenciliği oldukça maliyetli bir alandır.

Networkler de kullanıcı avlarken bu argümandan yola çıkarak, sadece telefonunuzla para kazanabileceğinizi; para kazanırken GNU/CPU kullanımı yaşamayacağınızı söylerler.

Şimdiye kadar, belirli bir cihazın kullanım ömrü boyunca çıkarılan kripto para miktarının, belirli bir cihazın satın alınma maliyetinden daha ağır basacağı konusunda pek fazla veri bulunmuyor.

Yani telefonunuzdan madencilik oyunları oynarken, telefona vereceğiniz zararla; bu uygulamalardan elde edeceğiniz kazancın yeni bir telefon almanıza yeteceğine dair bile bir argüman bulunmuyor.