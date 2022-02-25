TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi buluştu

GAZİANTEP (İHA) - TİM, Türkiye'nin ihracatını ve bölgenin ekonomik dinamiklerini değerlendirerek payını artırmak adına düzenlediği "TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi" toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Programın açılışı Gaziantep Valisi Davut Gül ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından yapıldı. Programın açılışında konuşan TİM Başkanı Gülle, Gaziantep'in ihracatıyla tüm Anadolu'ya rol model olduğunu söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Türkiye'nin ihracatını ve bölgenin ekonomik dinamiklerini değerlendirerek payını artırmak adına düzenlediği "TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi" toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi. TİM Başkanı İsmail Gülle başkanlığındaki organizasyona Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Birlik Başkanlarından Ahmet Kaplan, Mahsum Altunkaya, Mehmet Çıkmaz, Salahattin Kaplan, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnan, TİM Kadın Konseyi Üyesi İpek Teymur Külekçi, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi katıldı.

"Gaziantep'in ihracatı 4 yılda yüzde 48 artarak, 10 milyar doları aştı"

Programın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin ve Gaziantep'in 4 senede gösterdiği ihracattaki yüksek performansına dikkat çekti. Gülle, "4 yıl önce göreve geldiğimizde, Güneydoğu Anadolu Meclisi programımızı yapmıştık. O gün ihracatımız 164 milyar dolardı, ihracatçı firma sayımız 65 bin, İhracat yükümüz 115 milyon tondu. Gaziantep'in ihracatı 7 milyar dolar, Güneydoğu Anadolu'nun toplam ihracatı 10,3 milyar dolardı. Gaziantep'te 2 bin 528, Güneydoğu Anadolu'da 3 bin 685 ihracatçımız vardı. O günden bu yana 4 sene içinde geldiğimiz noktada; ihracatımız 225 milyar dolara yükseldi. İhracatçı sayımız 100 bini aştı. İhracat yükümüz 174 milyon tona ulaştı. Gaziantep'in ihracatı yüzde 48 artarak, 10 milyar doları aştı. Gaziantep'in ekonomisi yüzde 19, Güneydoğu Anadolu bölgemiz ise yüzde 13 büyüdü, Gaziantep'te ihracatçı sayımız 3 bin 490'a, Güneydoğu'da ise 5 bin 355'e yükseldi. Gaziantep'te ki Organize Sanayi Bölgesi 6'ya, Güneydoğu'daki Organize Sanayi Bölgesi sayısı 15'e yükseldi. İnşallah yakın gelecekte bölgede açılacak 2 OSB ile beraber, bölgemizin ihracatı daha da artacak" diye konuştu.

"Gaziantep'te 10 sektör tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi"

Gaziantep'in en çok ihracat gerçekleştiren şehirler arasında beşinci olduğunu belirten TİM Başkanı Gülle, sözlerine şöyle devam etti: "İlimizde bu 4 sene içerisinde elektrik-elektronik sektörü ihracatı yüzde 300, kuru meyve yüzde 102, hububat yüzde 70, halı yüzde 54, ve tekstil sektörü ihracatı ise yüzde 34 arttı. Gaziantep'te tam 10 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracatını 2021 yılında gerçekleştirdi. Bununla beraber, Gazi şehrimiz, 2021 yılında tam 100 ülkeye ihracat rekoru kırdı".

"Gaziantep-Mersin Yüksek Hızlı Tren Projesindeki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz"

Gelecek dönemde ihraç ürünlerinin taşınma sürecinin ve maliyetlerinin düşürülmesinin çok daha önemli hale geleceğini vurgulayan Gülle, 2021 yılında Gaziantep'in ihracatının yüzde 66'sının deniz yolu ile, yüzde 30'unun ise karayolu ile gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Gülle, "Özellikle limanlara iniş sürecinde maliyetleri azaltacak Gaziantep-Mersin Yüksek Hızlı Tren Projesindeki gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bu hattın bölgedeki ihracatçılarımız için önemini Ulaştırma Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde de ifade ettik. Süreç tamamlandıktan sonra inşallah 3 yıl içerisinde aktif olacak hat ile beraber, ihracatımızı daha uygun maliyetlerle, daha hızlı bir şekilde sürdüreceğiz" açıklamalarında bulundu.

"İhracatçılarımızdan Türkiye Lojistik Portalı'na yoğun ilgi"

Gülle, geçtiğimiz Ekim ayında hayata geçirdikleri Türkiye Lojistik Portalı'nın ihracatçılar tarafından yoğun bir ilgi ile karşılandığını ifade etti. İhracatçılar ve lojistikçiler arasında dijital bir köprü olarak kurgulanan portala, 2 binden fazla firmanın kayıt olarak hizmet almaya başladığı bilgisini veren Gülle, Türkiye Lojistik Portalı'nın gelişen yapısıyla birlikte, firmalara çok daha büyük katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

"Gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız"

2022 yılında birçok anlamda değişime tanık olacaklarını vurgulayan Gülle, "TİM olarak biz de bu değişimin içerisindeyiz. Çünkü ihracatımızdaki yükselişle beraber artık küresel ticarette yeni bir ligdeyiz. Yeni dönemde gerek stratejimizi gerekse ihracata bakış açımızı, niceliğin yanında niteliği de artıracak bir anlayışla oluşturuyoruz. İhracatta sürdürülebilir bir sistematik kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız. Bunun altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attık. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz TİM Marka Konseyimiz, ihracatımızın ve ülkemizin marka değerine hizmet edecek projelere süratle başladı. Bununla beraber, kadınlarımızın ekonomiye ve ihracata etkin katılımını sağlamak adına kurduğumuz TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı ve girişimcilere yönelik faaliyetlerini yoğun bir gündemle sürdürüyor. Kadın ihracatçılarımıza özel olarak sanal ve genel ticaret heyetleri düzenliyor; kadın ihracatçılarımızı tüm dünyadaki alıcılarla buluşturuyoruz. Ayrıca, önümüzdeki hafta, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle, kadın ihracatçılarımızın başarılarını taçlandıracağımız ödül törenimizi de gerçekleştireceğiz. Bunun yanında, geleceğin ihracat ehli neslini bugünden yetiştirmek adına GençTİM'i kurduk. Çok kısa bir süre içerisinde GençTİM 600'ü aşkın üyeye erişti. Güneydoğu Anadolu bölgemizden GençTİM üye sayımız ise 37. Ayrıca, İklim değişikliği gerçeğinin farkındalığıyla karşımıza çıkabilecek tüm fırsat ve riskleri öngörebilmek adına TİM İklim Komitemizi oluşturduk. TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planımızın ardından, sektörel eylem planlarımız bir bir hayata geçmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında açıkladığımız Tekstil Eylem planımızın ardından, önümüzdeki günlerde tarım sektörlerimizin yol haritasını da açıklayacağız. TİM KOBİ İhracat Seferberliği eğitim programımız çerçevesinde Anadolumuzun dört bir yanından firmalarımızla buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'te 732 firma bu yıl ilk kez ihracat gerçekleştirdi"

Gaziantep'teki büyük potansiyeli değerlendirerek, ihracat ailesine yeni neferler kazandırmak için pandemi öncesi dönemde programı Gaziantep'e taşıdıklarını belirten Gülle, bu gayretler sayesinde 2021 yılında her ay ortalama bin 700 firmanın ihracata başladığını, Gaziantep'ten de 732 firmanın bu yıl ilk kez ihracat gerçekleştirerek ihracat ailesine katıldıklarını söyledi.

73 Ülkeye 106 ticaret heyeti

İhracatçı sayısına ve pazar çeşitliliğini artırmaya katkı sağlayan bir diğer önemli çalışmalarının ise ticaret heyetleri olduğunu ifade eden Gülle, "Pandemiye rağmen 73 ülkede gerçekleştirdiğimiz 106 heyetle ihracatçılarımızı dünya ile buluşturduk. 5 Mart'ta İsrail ticaret heyetimizi de yine geniş bir katılımla gerçekleştireceğiz. Bölgeyle olan ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen tüm firmalarımızı, ticaret heyetlerimize davet ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP