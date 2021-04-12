Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek
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Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret sicil belgelerinin artık ülkemizin tamamında Merkezi Sicil Kayıt Sistemi üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini duyurdu. Böylece ticaret sicili tasdiknamesi, iflas ve konkordato belgesi, merkez nakli belgesi, durum belgesi gibi ticaret sicili belgeleri için ticaret sicili müdürlüklerine fiziki başvuru yapılmasına gerek kalmayacak.

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, MERSİS üzerinden yürütülen ticari işlemlerin kapsamını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle başlattıkları Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden elektronik belge uygulamasının 5 Nisan 2021 itibarıyla 238 ticaret sicili müdürlüğünün tamamında devreye alındığını bildirdi.

TİCARİ İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRACAK

Ticaret sicili müdürlüklerine fiziki başvuru ile alınabilen ticaret sicili tasdiknamesi, iflas ve konkordato belgesi, merkez nakli belgesi, durum belgesi gibi ticaret sicili belgelerinin artık Türkiye'nin tamamında MERSİS üzerinden elektronik ortamda temin edilebileceğini vurgulayan Pekcan, "Ticarette dijitalleşmeye, ticari işlemlerin daha kolay, şeffaf, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine ve ticaret sicili müdürlüklerimizin performans ve hizmet verimliliklerinin artırılmasına katkı sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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