Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak Mersin'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak Mersin'de

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak Mersin'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Sahil Valilik'te gerçekleşen ziyarette Bakan Yardımcısı Uçarmak'a Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Murat Yaman, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Akgöz, İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Umut Özgül, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er, Ticaret İl Müdürü Hacı Akif Yıldız eşlik etti. Ziyarette ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uçarmak, daha sonra valilik makamına geçerek Vali Su ile bir süre görüştü.

Konuklarıyla gerçekleştirdiği sohbette Vali Su, Uçarmak ve beraberindeki heyeti Mersin'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyaretin ardından, Uçarmak ve beraberindeki heyet, kentteki temaslarına devam etmek üzere valilikten ayrıldı. - MERSİN

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak Mersin'de
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak Mersin'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak Mersin'de - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 18:16:17. #1.14#

title