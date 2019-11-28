THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: 2023 vizyonumuza emin adımlarla yürüyoruz
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı gibi bir aktarma merkezi ile 2023 vizyonuna emin adımlarla yürüdüklerini bildirdi.
28.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:44
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı gibi bir aktarma merkezi ile 2023 vizyonuna emin adımlarla yürüdüklerini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com