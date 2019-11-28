THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: 2023 vizyonumuza emin adımlarla yürüyoruz

28.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:44

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, İstanbul Havalimanı gibi bir aktarma merkezi ile 2023 vizyonuna emin adımlarla yürüdüklerini bildirdi.