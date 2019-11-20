THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı

20.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:31

THY Euroleague'in 10. haftası Zalgiris Kaunas-Kızılyıldız karşılaşmasıyla başlayacak.



THY Euroleague'de çift haftanın ikinci haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 10. haftanın açılışında Zalgiris Kaunas, evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek. Anadolu Efes, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Fransa'da Asvel'e konuk olacak. Hafta Barcelona - Maccabi Tel Aviv ve Saski Baskonia - Zenit müsabakaları ile sona erecek.



THY Euroleague'de 10. hafta programı TSİ şöyle:



Yarın



21.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız



22.00 ALBA Berlin - Olympiakos



22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes



23.00 Valencia Basket - BC Khimki Moskova



22 Kasım Cuma



22.30 Bayern Münih - Panathinaikos



22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko



23.00 Real Madrid - CSKA Moskova



23.00 FC Barcelona - Maccabi FOX Tel Aviv



23.00 Saski Baskonia SAD - Zenit Saint Petersburg - İSTANBUL

Kaynak: İHA