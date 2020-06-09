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THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun

Türk Hava Yolları, koronavirüs salgınıyla alınan önlemler nedeniyle yolcuların en az üç saat önce havalimanlarında olmasını istedi.

THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
09.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:34

Türk Hava Yolları koronavirüs salgınına karşı mücadele için havalimanında alınan önlemler nedeniyle havalimanına geliş ve check-in sürelerini güncellendi. Bu kapsamda yolcuların uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarında olması istendi.

THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir.

CHECK-IN SÜRELERİNE DİKKAT!

Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz."

Ekonomi Manşet

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