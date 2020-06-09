THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun Türk Hava Yolları, koronavirüs salgınıyla alınan önlemler nedeniyle yolcuların en az üç saat önce havalimanlarında olmasını istedi.

Türk Hava Yolları koronavirüs salgınına karşı mücadele için havalimanında alınan önlemler nedeniyle havalimanına geliş ve check-in sürelerini güncellendi. Bu kapsamda yolcuların uçuşlarından en az 3 saat önce havalimanlarında olması istendi.

THY'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı, yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir.

CHECK-IN SÜRELERİNE DİKKAT!

Check-in işlemlerinin, iç hat uçuşları için tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika ve dış hat uçuşlarından 75 dakika önce sona ereceğini lütfen unutmayın. Sağlıklı ve keyifli uçuşlar dileriz."