THY'den bilet iadeleri hakkında açıklama
THY Genel Müdürü Ekşi, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini açıkladı.
02.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:26
THY Genel Müdürü Ekşi, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com