THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı

09.11.2019 14:33 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:54

Türk Hava Yolları (THY), ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı. THY'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı.

"BÖYLE MAVİ GÖRMEDİK"

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" notu düşüldü.