THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
THY, resmi Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 81. yılında anmak için bir video paylaştı. Söz konusu video izleyenleri duygulandırdı.
Türk Hava Yolları (THY), ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde anlamlı bir video paylaştı. THY'nin resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan video izleyenleri duygulandırdı.
"BÖYLE MAVİ GÖRMEDİK"
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" notu düşüldü.
Haber Videosu: THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı