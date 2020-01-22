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Thomas Müller'den Akıl Dolu Gol

2012-13 Bundesliga sezonu sırasında Bayern Münih'in Schalke 04'e konuk olduğu maçta Thomas Müller, ceza sahası kenarında güzel bir çalımla rakibini geçtikten sonra ceza sahası içinde estetik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

22.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:19

2012-13 Bundesliga sezonu sırasında 'in 'e konuk olduğu maçta , ceza sahası kenarında güzel bir çalımla rakibini geçtikten sonra ceza sahası içinde estetik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Kaynak: Dugout

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