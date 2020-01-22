Thomas Müller'den Akıl Dolu Gol

22.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:19

2012-13 Bundesliga sezonu sırasında Bayern Münih'in Schalke 04'e konuk olduğu maçta Thomas Müller, ceza sahası kenarında güzel bir çalımla rakibini geçtikten sonra ceza sahası içinde estetik bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.