Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

62 kişinin gözaltına alındığı ve 34 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında, hakimliğe sevk edilen 28 kişi "Yurt dışına çıkmamak" kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkeme, 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini ise reddetti.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

6 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA İSTENMİŞTİ

Savcılık sorgusu tamamlanan 34 şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

22 ŞÜPHELİYE İSE ADLİ KONTROL İSTENMİŞTİ

Şüphelilerden 22'si ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

TÜM ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddetti. 28 şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.

Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı
Thodex mağdurları Haberler.com'a anlattı: İlk işlemde 300 TL kar yaptı, ikinci işlemde arkadaşının 8 bin TL'sini kaptırdı
Thodex mağdurları Haberler.com'a anlattı: İlk işlemde 300 TL kar yaptı, ikinci işlemde arkadaşının 8 bin TL'sini kaptırdı
Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı
Kırmızı bültenle aranan Kripto Tosuncuk için Emniyet de harekete geçti! İki ekip iki ülkeye çıkarma yaptı
Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış
Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Meral Kaplan Kaan Yıldırım
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 21:54:47. #1.15#

title