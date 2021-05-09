Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı

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Binlerce kişi 108 milyon dolar dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım eden Arnavut Altjan Canaj yakalandı. Özer'le birlikte kameralara yakalanan Canaj, itirafçı oldu. Özer'e yardım eden diğer kişinin ise Edevaldo Haxhiu olduğu tespit edildi. Öte yandan Özer'i ihbar edene 50 bin euro para ödülü verileceği belirtildi.

21 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili her gün yeni bir gelişme oluyor. Son olarak Arnavutluk'ta Özer'e yardım eden şahsın yakalandığı ortaya çıktı.

Arnavutluk'ta Tiran merkezli yürütülen operasyonlarda Arnavutluk Emniyetinin bütün ihbarları değerlendirdiği, kriptocu Faruk'un yakalanması yönünde önemli bir bilgi ihbar edene 50 bin Euro para ödülü vereceği öğrenildi.

NÜFUZLU BİR AİLE KORUYOR

Faruk Özer'in mafya bağlantısına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Özer'i ülkenin iş dünyasında önde gelen nüfuzlu bir ailenin himayesinde korunduğu ortaya çıktı.

YARDIM EDEN ŞAHIS YAKALANDI

TRT Haber'in haberine göre; Thodex vurgununda Özer'i kaçış sürecinde otele yerleştiren ve otelden alan kişilerin kimlikleri ortaya çıktı. Son yapılan operasyonda Özer'i otele yerleştiren kişinin Altjan Canaj adında bir Arnavutluk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Arnavutluk polisi tarafından yakalandı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı

İTİRAFÇI OLDU

Canaj, kaçışta asıl pay sahibi olan Edevaldo Haxhiu adlı kişiyle Faruk Fatih Özer'e yardımcı olduklarını itiraf etti. Canaj, ifadesinde Faruk Özer'in suçlu olduğunu basında çıkan haberlerden sonra anladığını söyledi. Thodex'in firari kurucusu Özer'i hatırlı bir arkadaşının isteğiyle havalimanında karşılayıp otele götürdüklerini anlattı. Canaj, basından Özer'in büyük bir dolandırıcılığın içinde olduğunu öğrenince, Edevaldo Haxhiu ile yeniden görüştüğünü söyledi. Korktukları için 15 gündür polisten kaçtığını ve saklandığını ifade etti. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta gıda ürünleri tedarikçisi bir firmanın yöneticisiyle birlikte saklanıyor.

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı
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