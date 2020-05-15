Thibaut Courtois'in Real Madrid Formasıyla En İyi Kurtarışları Thibaut Courtois, Real Madrid forması giydiği 2 sezon boyunca çok kritik maçlarda kalesini gole kapatmıştı. Beyazlar'ın kalecisi Courtois'in inanılmaz kurtarışlarına ve yeteneklerine birlikte göz atalım.

Thibaut Courtois, Real Madrid forması giydiği 2 sezon boyunca çok kritik maçlarda kalesini gole kapatmıştı. Beyazlar'ın kalecisi Courtois'in inanılmaz kurtarışlarına ve yeteneklerine birlikte göz atalım. Kaynak: Dugout