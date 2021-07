THETA coin nedir? Theta coin yorum ve grafik

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi de Theta (THETA) video akışını merkezi yapıdan kurtarmak ve sektör katılımcıları için daha verimli, uygun maliyetli ve adil hale getirmek olarak tanımlanıyor. Theta ağı, proof-of-stake (PoS) yapısına dayanıyor ve yüksek işlem hacminin güvenliğini sağlayabilmek için çok seviyeli bir Byzantine Fault Tolerance (BFT) konsensüs algoritması kullanıyor.

THETA NEDİR?

Theta (THETA), video akışı (stream) için tasarlanmış, blockchain destekli bir ağ olarak tanımlanabilir. Mart 2019'da kullanıma açılan Theta mainnet'i, kullanıcılar tarafından sağlanan bant genişliği ve bilgi işlem güçlerini eşler arası (P2P) platform üzerinde birleştiren merkeziyetsiz bir ağ şeklinde çalışıyor.

Theta, kendi yerel tokeni olan THETA ile katılımcılarına ağ içinde yönetim seçenekleri sunuyor. THETA tokeninin, önde gelen kripto para borsalarında farklı para birimlerine dönüştürmek de mümkün.

Geliştiricilerin ifadesine göre projenin asıl amacı, video akışı sektörünün mevcut halini kökten dönüştürmek. Halihazırda mevcut olan merkezileştirme, zayıf altyapı ve yüksek maliyetler, son kullanıcıların kötü bir deneyim elde etmeleri anlamına geliyor. İçerik oluşturucular da aynı şekilde son kullanıcılar ile aralarındaki engellerden dolayı daha az gelir elde ediyorlar.

THETA KURUCUSU KİM?



Theta, 2018 yılında Mitch Liu ve Jieyi Long tarafından kuruldu. Liu, oyun sektöründe uzun zaman yer almış bir isim. Kendisi Gameview isimli mobil sosyal oyun stüdyosunun kurucu ortağı ve aynı zamanda Theta protokolündeki ilk DApp olan e-spor platformu Sliver.tv adlı oluşumun da kurucu ortağı.

Long da benzer şekilde oyun sektöründe edindiği deneyimin ardından Sliver.TV'nin ikinci kurucu ortağı olarak görev aldı.

Theta'nın şu anda mütevazı bir ekibi var. Resmi web sitesinde proje danışmanları olarak, YouTube'un kurucu ortağı Steve Chen ve akış platformu Twitch'in kurucu ortağı Justin Kan da dahil olmak üzere önemli isimler listeleniyor.

THETA NEDEN FARKLI?



Theta'nın iş konsepti; video akışını merkezi yapıdan kurtarmak ve sektör katılımcıları için daha verimli, uygun maliyetli ve adil hale getirmek olarak tanımlanıyor.

Theta ağı, kendi iç ekonomisine güç veren Theta (THETA) ve Theta Fuel (TFUEL) olarak bilinen iki yerel tokeni kullanarak, kendi blockchain yapısı üzerinde çalışıyor.

Theta'nın öne çıktığı üç temek konu bulunuyor: İzleyenler daha kaliteli yayın hizmetlerine ulaşırlar, içerik oluşturucuların kazançları artar ve aracılar (video paylaşım platformları) düşük maliyetle altyapı oluştururlar.

Kullanıcılar içerikleri izlerken, THETA tokenleri ile ödüllendirilirler ve bu sayede ağa bilgi işlem gücü sağlamak için teşvik edilirler.

Platform açık kaynaklıdır ve hemen her proof-of-stake (PoS) tabanlı blockchain ekosisteminde olduğu gibi yönetişim yetkileri token sahiplerinin elindedir.

Video akış platformu olmasının yanı sıra Theta, merkeziyetsiz uygulama (DApp) geliştirmek isteyenlere de hitap ediyor.

PİYASADA KAÇ THETA (THETA) COİN VAR?



Theta, üç token barındırıyor: THETA, TFUEL ve Gamma. Mainnet'in başlatılması esnasında tutulan her 1 THETA karşılığında 5 adet Gamma token verilmişti. Bunlar yalnızca yönetişim amacıyla kullanılıyor.

THETA, 2018 yılında gerçekleştirilen ilk token arzı (ICO) üzerinden, Ethereum üzerindeki ERC-20 token şeklinde alıcılara dağıtıldı. Daha sonra, tüm ERC-20 THETA tokenleri yerel THETA tokenlerine dönüştürüldü.

Toplam THETA arzı 1 milyar (1.000.000.000) token ile sınırlandırılmış durumda. Madenci ve diğer yerel rezerv sahipleri gibi ağ katılımcılarının yanı sıra Theta ekibine de çeşitli oranlarda dağıtım yapıldı.

TFUEL ise tıpkı Ethereum (ETH) ağında görülen Gas ile benzer biçimde ağı güçlendirmek için kullanılıyor. Toplam arzı 5 milyar (5.000.000.000) token olarak belirlenmiş.

THETA AĞI GÜVENLİ Mİ?

Theta, kullanıcıların yönetişim faaliyetlerine katılım göstermesini sağlamak üzere mali teşvik planı uyguluyor ve bu sayede ağın güvenliği kullanıcıların kendileri tarafından sağlanıyor.

Theta ağı, proof-of-stake (PoS) yapısına dayanıyor ve yüksek işlem hacminin güvenliğini sağlayabilmek için çok seviyeli bir Byzantine Fault Tolerance (BFT) konsensüs algoritması kullanıyor.

Haziran 2019'da Guardian düğümlerinin (node) faaliyete geçmesiyle Theta, herhangi kişi ya da kurumun THETA tokenlerinin çoğunluk hissesini elinde tutmasının ve ağı kontrol etmesinin önüne geçti.

THETA (THETA) NEREDEN ALINIR?

Theta platformunun yerel tokeni olan THETA, önde gelen kripto para borsalarında rahatlıkla işleme konulabilir. Kullanımdaki işlem çiftleri arasında popüler kripto para birimleri, fiat (itibari) para birimleri ve stablecoin seçenekleri de bulunuyor.

Ekim 2020 itibarıyla, en yüksek hacimli işlem çiftleri BKEX ve Binance borsası üzerinde gerçekleşti. En çok tercih edilen işlem birimi ise popüler stablecoin Tether (USDT) oldu.