"The Real One" ne demek (Okan Buruk – Jose Mourinho)?
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'ya çok konuşulacak bir göndermede bulundu. Peki, "The Real One" ne demek?
Buruk'un bıraktığı bilgisayarda 5 yıldızla donatılmış "The Real One" yazısı yer aldı. Tecrübeli hocanın bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. "The Real One" ne demek (Okan Buruk – Jose Mourinho)?
"THE REAL ONE" NE DEMEK?
Okan Buruk, karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala yayıncı kuruluş kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını koydu.
Buruk'un bıraktığı bilgisayarda 5 yıldızla donatılmış "The Real One" yazısı yer aldı. Tecrübeli hocanın bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
"The Real One"anlamı: "Gerçek olan" demektir.