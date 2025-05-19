"The Real One" ne demek (Okan Buruk – Jose Mourinho)?

'The Real One' ne demek (Okan Buruk – Jose Mourinho)?
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jose Mourinho'ya çok konuşulacak bir göndermede bulundu. Peki, "The Real One" ne demek?

Buruk'un bıraktığı bilgisayarda 5 yıldızla donatılmış "The Real One" yazısı yer aldı. Tecrübeli hocanın bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. "The Real One" ne demek (Okan Buruk – Jose Mourinho)?

"THE REAL ONE" NE DEMEK?

Okan Buruk, karşılaşmanın bitimine kısa bir süre kala yayıncı kuruluş kamerasının önüne dizüstü bilgisayarını koydu.

Buruk'un bıraktığı bilgisayarda 5 yıldızla donatılmış "The Real One" yazısı yer aldı. Tecrübeli hocanın bu hareketi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

"The Real One"anlamı: "Gerçek olan" demektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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