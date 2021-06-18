TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde

TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
Haberler.com - Haberler | Spor

TFF'nin yeni sezonda 8+6 yabancı kuralını, Kulüpler Birliği'nin tüm itirazlarına rağmen uygulayacak olması Süper Lig ekiplerini harekete geçirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta yaptığı, "Gerekirse kulüpler ilk hafta maçına çıkmamalı" önerisi gündeme geldi. Kulüplerin alacağı son karar yapılacak toplantı sonrasında netlik kazanacak.

TFF, Kulüpler Birliği'nin tüm itirazlarına rağmen yabancı oyuncu kararında geri adım atmadı. Bunun üzerine harekete geçen Süper Lig kulüpleri, TFF'ye tarihi bir protesto hazırlığı içinde.

TOPLANTI SONRASI SON KARAR VERİLECEK

Kulüpler, yeni sezonda 14 yabancıyı tescil ettirebilecek ancak bu isimlerden 8'i aynı anda sahada olabilecek. Bu sayı sonraki iki sezonda daha da azalacak. Karar sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Kulüpler Birliği, TFF'yi protesto etmeye hazırlanıyor. Bazı üyeler yapılacak ilk toplantıda 'ilk hafta maçlara çıkmayalım' önerisini gündeme getirecek. Kulüplerin alacağı kararlar toplantı sonrası açıklanacak.

"TFF BİZİM PATRONUMUZ OLMADIĞINI ANLAMALI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında TFF'nin aldığı kararlarla ilgili "TFF kimin çıkarları için çalıştığını anlamalı. Gerekirse kulüpler ilk hafta maçına çıkmamalı. İsteklerimizi göz ardı etmemeliler. Bizim patronumuz olmadığını, bizim çıkarlarımız için bu sektörü yönettiğini anlamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor
Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferini bitirmek için harekete geçiyor
2021-22 sezonu harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım G.Saray
2021-22 sezonu harcama limitleri belli oldu! En fazla açılma payı olan takım G.Saray
Haber Yorumları (1)
MAVİ KEDİ: Kulüpler birliği istemiyor, futbol otoriterleri istemiyor, taraftarlar istemiyor... Hepsi yabancı sınırlamasının Türk futboluna bir katkısının olmadığını söylüyor ama TFF yabancı sınırlamasında diretiyor neden acaba?
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Hande Ataizi Burcu Biricik Rafet El Roman
Spor Diego Şenol Güneş Merih Demiral Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 17:49:56. #1.15#

title