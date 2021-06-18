TFF'ye tarihi protesto hazırlığı! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde

TFF'nin yeni sezonda 8+6 yabancı kuralını, Kulüpler Birliği'nin tüm itirazlarına rağmen uygulayacak olması Süper Lig ekiplerini harekete geçirdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta yaptığı, "Gerekirse kulüpler ilk hafta maçına çıkmamalı" önerisi gündeme geldi. Kulüplerin alacağı son karar yapılacak toplantı sonrasında netlik kazanacak.

TFF, Kulüpler Birliği'nin tüm itirazlarına rağmen yabancı oyuncu kararında geri adım atmadı. Bunun üzerine harekete geçen Süper Lig kulüpleri, TFF'ye tarihi bir protesto hazırlığı içinde.

TOPLANTI SONRASI SON KARAR VERİLECEK

Kulüpler, yeni sezonda 14 yabancıyı tescil ettirebilecek ancak bu isimlerden 8'i aynı anda sahada olabilecek. Bu sayı sonraki iki sezonda daha da azalacak. Karar sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Kulüpler Birliği, TFF'yi protesto etmeye hazırlanıyor. Bazı üyeler yapılacak ilk toplantıda 'ilk hafta maçlara çıkmayalım' önerisini gündeme getirecek. Kulüplerin alacağı kararlar toplantı sonrası açıklanacak.

"TFF BİZİM PATRONUMUZ OLMADIĞINI ANLAMALI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında TFF'nin aldığı kararlarla ilgili "TFF kimin çıkarları için çalıştığını anlamalı. Gerekirse kulüpler ilk hafta maçına çıkmamalı. İsteklerimizi göz ardı etmemeliler. Bizim patronumuz olmadığını, bizim çıkarlarımız için bu sektörü yönettiğini anlamalı" ifadelerini kullanmıştı.